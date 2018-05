Elezioni amministrative, iscrizioni aperte all'albo degli scrutatori

Iscrizioni aperte all'albo degli scrutatori di seggio elettorale per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale, previste per il 10 giugno, con eventuale ballottaggio per il giorno 24 giugno. I candidati devono presentare domanda, indirizzata alla Commissione elettorale comunale, tra il 17 e il 22 maggio.

A darne comunicazione è il commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara. L'istanza, con firma autenticata in calce, va prodotta su modello da ritirare direttamente presso l'Ufficio elettorale che ha sede in corso Roma, all'interno dell'ex convento del Carmine.