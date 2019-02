Elezioni europee, ultimi giorni per l'iscrizione alle liste elettorali per gli stranieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile dell'Ufficio elettorale, Giuseppe Cottitto, ricorda che mancano ormai pochi giorni per l'iscrizione dei cittadini stranieri residenti a Licata, nelle liste aggiuntive degli aventi diritto al voto. Infatti, la domanda il cui modello è disponibile c/o l'Ufficio Elettorale, anche in multilingue, dovrà essere presentata personalmente o spedita mediante raccomandata entro il 25 febbraio 2019 al seguente indirizzo: ufficio protocollo, piazza Progresso, 10 – 92027 Licata (Ag). Si ricorda, infine, che con l'iscrizione nella suddetta lista aggiunta, si potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di origine; vi è, infatti, il divieto del doppio voto.