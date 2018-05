Amministrative, ancora nessuna lista elettorale presentata al Comune

A metà del quarto giorno dall'apertura dei termini previsti dalla legge per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature a Sindaco, in vista delle elezioni del 10 giungo prossimo, ancora nessuna nessuna candidatura è stata formalmente depositata all'ufficio di segreteria generale dell'ente. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Licata.

"Ai sensi del testo unico che disciplina la materia, - si legge in una nota - ed alla luce della data fissata dal governo regionale per lo svolgimento delle elezioni, si ricorda che è possibile presentare le candidature entro e non oltre le 12 di mercoledì 16 maggio 2018. A tal proposito, si precisa che sarà possibile presentare le liste presso la segreteria generale del Comune, durante le normali ore di ufficio".