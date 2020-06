Donate mascherine al pronto soccorso, il sindaco ringrazia l'amico tedesco Karl Hartman

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Avendo avuta notizia della donazione fatta dall'amico dfi lunga data, Karl Hartmann, al pronto soccorso dell'Ospedale San Giacomo d'Altopasso, come segno di vicinanza e incoraggiamento in questi tempi difficile causati dal Covid 19, alla Città di Licata, il Sindaco Giuseppe Galanti interviene per ringraziare del bel gesto l'amico tedesco:

<<Con gioia ho preso conoscenza della donazione di 200 mascherine chirurgiche e 100 FFP2/KN95, fatta dall'amico Karl Hartman all'ospedale di Licata, e a nome mio personale, dell'Amministrazione comunale, desidero pubblicamente ringraziarlo per il bel pensiero fatto nei confronti della comunità licatese. E' bello sapere come, pur non rivestendo più alcuna carica istituzionale, Karl Hartmann, promotore del gemellaggio tra Licata e Reinheim, sia rimasto particolarmente legato, alla nostra città>>, sono le testuali parole del primo cittadino.