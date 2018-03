Da Cremona è arrivata una donazione per i volontari del Wwf 

È con grande sorpresa che i volontari del Wwf che operano nella costa meridionale della Sicilia hanno appreso la notizia della piccola donazione proveniente dal personale dell’ufficio scolastico territoriale di Cremona (ex Provveditorato).

La donazione è nata in ricordo della scomparsa della collega Vincenza Mondana, per la quale hanno pensato di devolvere ai volontari del Wwf Sicilia area Mediterranea che operano a Licata in forza di contatti presenti in quella sede e che ben conoscono il sacrificio anche economico che spesso si è costretti a fare pur di portare avanti le iniziative sociali.

La sede operativa del Wwf di Licata sviluppa, infatti, una gran mole di iniziative sui temi della tutela della biodiversità, sulla salvaguardia delle specie animali e vegetali in estinzione, sui cambiamenti climatici.

Questo piccolo pensiero possiede un immenso valore etico, perché sottolinea la sensibilità sempre più crescente verso le problematiche ambientali che ormai riguardano l’intero pianeta.

Perché se è vero che i problemi si risolvono anche attraverso interventi locali, è pur vero che l’adesione agli ideali del Wwf proietta il nostro agire a livello mondiale.