Più confortevole il punto nascite dell'ospedale, donati quattro divanetti

Donati quattro divanetti al punto nascite dell'ospedale di Licata. A regalare gli arredi - si legge sul quotidiano La Sicilia - è stato Luigi Cinardo di Mazzarino, che così ha voluto ricordare la moglie.

Grazie alla donazione, favorita da Giacomo Vedda e Aldo Profeta, dell'associazione "Pro Civis", il punto nascite sarà ancora più accogliente. "C'è poco da aggiungere a questo nobile gesto - commenta Vedda - i sentimenti sono gli stessi che abbiamo provato io e l'amico Aldo Profeta che assieme a me si è attivato per far concretizzare l'iniziativa".