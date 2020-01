Asili nido comunali, aperti i termini per le domande di adesione

C'è tempo fino al prossimo 28 febbraio 2020 per l'iscrizione all'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2020 – 2021 dei bambini residenti a Licata.

Il servizio prevede 60 posti per piccoli da 0 (zero) a 36 mesi, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, periodo quotidiano durante il quale durante il quale è prevista la somministrazione di pasti e l'igiene e cura del bambino, Potranno essere iscritti all'asilo nido i bambini la cui famiglia sia residente nella zona delimitata dal territorio comunale e quelli i cui genitori, o qualche componente della famiglia, prestino attività lavorativa all'interno della suddetta zona.

Le istanze di iscrizione dovranno essere presentate, entro e non oltre la data del 28 Febbraio 2020 all'Ufficio protocollo Generale del Comune, sito in Piazza Progresso 10, sull'apposito modello redatto dall'ufficio , con allegate certificazione medica comprovante eventuale condizione di handicap, documentazione sanitaria prevista dalla legge per le vaccinazioni obbligatori (certificato di vaccinazione, dichiarazione sostitutiva attestante le certificazioni obbligatorie), fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestazione dell'indicatore della situazione economica (Isee) rilasciata dagli enti autorizzati.

Eventuali domande pervenute oltre il termine del 28 febbraio saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità di posto per esaurimento della graduatori.

La frequenza dei bambini al Servizio, prevede una quota di compartecipazione al costo dello stesso, da liquidare mediante versamento di una quota mensile che viene comunque calibrata in base all'Isee: si va dai 119 euro per Isee tra 0 e 5mila euro a 149 euro per Isee oltre 15mila euro.