Divieti di balneazione, ecco i tratti di mare non ci si potrà tuffare

Disposti i divieti di balneazione su alcuni tratti della costa licatese, per la stagione balneare 2018, come comunicato dall'Asp di Agrigento.

Questi i tratti di mare non balneabili: per inquinamento, nel tratto di costa 200 metri a destra e 300 metri a sinistra della foce del fiume Salso; all'interno dell'area portuale di Licata, per una lunghezza di 1800 metri, e di 322 metri all'interno di porto Maria Cala del Sole, per altri motivi; lungo il fiume Salso per un tratto di 500 metri, per immissioni.

Il Dipartimento di polizia municipale collocherà cartelli metallici, in almeno due lingue, di divieto della balneazione.