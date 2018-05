Divampa un incendio: "divorata" un'azienda che produce imballaggi

Inferno di fiamme e fumo. Un incendio si è sviluppato, stanotte, nel capannone di un'azienda che realizza imballaggi per prodotti ortofrutticoli. Cassette di legno e di cartone, ma anche altro genere di imballaggi, che vengono usati per confezionare le primizie coltivate a Licata. Non è la prima volta che nell'azienda divampa un rogo di vaste proporzioni. Era già accaduto nel gennaio del 2015.

Erano le tre circa, stanotte, quando l'Sos - per un incendio capannone - risuonava alla centrale operativa dei vigili del fuoco. In via Torregrossa, una parallela di via Palma, strada che collega la periferia cittadina con la statale 115, accorrevano sia i pompieri del locale distaccamentoche gli agenti della polizia di Stato. Le fiamme hanno provocato danni ingenti e fino a qualche ora fa i pompieri risultavano essere ancora sul posto.

La polizia di Stato ha già avviato le indagini per stabilire che cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale. Appare però, naturalmente, presto - troppo presto - per avere la certezza sulla matrice.