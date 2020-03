Distretto socio sanitario, via alla conferenza di servizio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' stata indetta la conferenza di servizi i per la presentazione del Piano di Zona. Il sindaco Giuseppe Galanti, nella qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, e Daniela Bonelli, quale Direttore del Distretto Socio -Sanitario D5, hanno indetto la II Conferenza di Servizi per la presentazione del Piano di Zona 2018/2019 e del PAL – Pianto Attuativo Locale del suddetto Distretto, per giovedì, 12 Marzo 2020, alle ore 10,00, presso la sala Rosa Balistreri, sita all'interno del Chiostro di S. Angelo.

All'incontro interverranno i Sindaci di Licata e Palma di Montechiaro, Giuseppe Galanti e Stefano Castellino, gli assessori alle politiche sociali dei deu sopra menzionati Comuni, Violetta Callea e Anna Maria Sanfilippo, il Coordinatore del Distretto Sanitario di Base, Francesco Curella, il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario, Daniela Bonelli, e i componenti del Gruppo Piano. Alla Conferenza di Servizi sono invitati a partecipare i rappresentanti delle Associazioni, delle Cooperative Sociali e delle Organizzazioni Sindacali, tutti i rappresentanti del Terzo Settore e la Cittadinanza.