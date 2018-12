Disostruzione e ripristino della caditoie, la Regione assegna 210 mila euro

La Regione assegna un finanziamento di 210 mila euro da destinare a lavori di disostruzione e ripristino di caditoie di tutto il territorio comunale.Ne dà notizia l’amministrazione comunale. Ieri a Palermo, nella sede della direzione generale del dipartimento di Protezione Civile, si sono recati l’assessore ai Lavori pubblici Pira e il geometra Antonino Napoli.

“Si tratta di un intervento quanto mai necessario dal momento che, da quanto comunicato dai competenti uffici comunali, in atto il 70% dell'apparato risulta essere ostruito o in disuso, con tutte le conseguenze che ne derivano per la sicurezza di persone e cose in occasione degli eventi piovosi. L'ufficio tecnico inoltre ha ottenuto il nullaosta per redigere un progetto per il rifacimento di via Marcotto e del canalone di acqua bianche che parallelamente scorre lungo la suddetta via. Sia nel primo che nel secondo caso – dice il delegato del sindaco Giuseppe Galanti - la realizzazione delle opere sarà a totale carico del dipartimento regionale di Protezione Civile e a costo zero per l'ente”.