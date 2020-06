Servizi per i disabili, ecco i progetti di assistenza finanziati

Soggetti con disabilità, il comitato dei sindaci dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro dà il via ai progetti di supporto.

I primi cittadini, preso atto della rimodulazione del Piano Attività Locali, scaturita al tavolo tecnico per la disabilità grave e dal gruppo Piano, tra le altre cose ha stabilito di dare vita al potenziamento del servizio educativo e psicologico a favore di soggetti con disabilità gravissima e grave, siano essi minori e non, elevando quantitativamente l'attività a loro favore da 20 a 34 ore settimanali.

"Le altre decisioni adottate, sempre alla luce della normativa vigente e delle indicazioni scaturite dal tavolo tecnico – afferma l'assessore Callea – concernono il fatto che gli utenti che percepiscono benefici economici per lo stato disabilità gravissima non possono accedere ad ulteriore finanziamento monetario, per cui usufruiranno soltanto del servizio domiciliare, qualora non sia già attivato altro servizio, con esclusione dell'Assistenza domiciliare integrata). Con il budget loro assegnato potranno acquistare un presidio non previsto dal nomenclatore sanitario o qualcosa prevista di cui mancano, perché per scelta possono usufruire di uno o altro ausilio. L'acquisto può essere effettuato sia in maniera diretta che indiretta. Gli utenti, invece, che non usufruiscono della disabilità gravissima, riconosciuti quindi con disabilità grave, siano essi minori e non, possono scegliere l'assistenza diretta o indiretta".

Il budget di progetto per ogni soggetto con disabilità sarà determinato dalla divisione del contributo accordato per il numero degli aventi diritto che ne hanno fatta richiesta, e cioè a dire: 120 soggetti con disabilità grave e 20 con disabilità gravissima, residenti nel Comune di Palma di Montechiaro; 58 con disabilità grave e 15 con disabilità gravissima, residenti nel Comune di Licata.