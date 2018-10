Persone con disabilità gravissima, ecco come accedere ai nuovi benefici economici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D5, Silvana Burgio, comunica che con Decreto Assessoriale n° 113/GAB del 23 Ottobre 2018, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste dei nuovi soggetti affetta da disabilità gravissima per l'accesso ai benefici economici previsti per legge.

I familiari dei diretti interessati , o loro rappresentati legali, possono presentare istanza, su appositi modelli forniti dagli uffici, al PUA competente per territorio, sito in contrada Cannavecchia a Licata, e presso il Poliambulatorio di via Maccaccaro n° 1 di Palma di Montechiaro; o ancora, è possibile presentare l'istanza anche prsso gli uffici dei servizi sociali in via Marianello a Licata, o in via Madonie n° 20 a Palma di Montechiaro.

Si sottolinea, infine, che le istanze vanno presentate dal 2/11/2018 al 1/12/2018.