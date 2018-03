Comune, si è dimesso il dirigente del dipartimento Servizi finanziari

Si è dimesso il dirigente del dipartimento Servizi finanziari del Comune di Licata, Andrea Occhipinti. I motivi della decisione - si legge sul quotidiano La Sicilia - non sono stati resi noti.

Quello di Occhipinti era un incarico dirigenziale e bisognerà capire adesso se la giunta, retta dal commissario straordinario Maria Grazia Brandara, sarà chiamata a rimpiazzare il dimissionario Occhipinti, provvedendo alla nomina di un nuovo ragioniere capo.

La cosa certa è che le dimissioni di Occhipinti mettono ancora più in risalto il delicato momento finanziario che sta vivendo l'ente. Attualmente, come figure dirigenziali, in servizio c'è solo Piero Carmina (Affari generali), che comunque lascerà l'incarico a maggio.