Recupero della diga Gibbesi, la Giunta istituisce tavolo tecnico

La Giunta comunale di Licata ha deliberato l' istituzione tavolo tecnico sulla funzionalizzazione della diga Gibbesi e della relativa canalizzazione.

Il tavolo verrà costituito, oltre che dal Comune di Licata, anche dai Comun i di Campobello di Licata, Naro, Ravanusa e Sommatino, con l'obiettivo di chiedere un incontro urgente al presidente della Regione e al competente assessorato regionale per sollecitare il finanziamento di tutte le opere necessarie all'invasamento e alla canalizzazione.

"L'opera, se definitivamente completata - dice una nota del Comune - potrebbe essere una valida risorsa per gli agricoltori delle province di Agrigento e Caltanissetta e fonte di sviluppo economico per l'intero territorio e che quindi nell'abito dei finanziamenti regionali, statali ed europei, appare necessario reperire tutte le risorse necessarie affinchè vengano completate le opere e la diga Gibbesi possa funzionare a pieno regime, invasando i milioni di metri cubi di acqua per poi distribuirli ai territori interessati”.