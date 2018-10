Denominazione comunale d'origine, passi in avanti verso l'istituzione del marchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Al fine di stimolare lo sviluppo economico della città e del suo territorio, il Sindaco Giuseppe Galanti ha deciso di portare all'approvazione della Giunta comunale l'avvio delle procedure per l'istituzione della De.Co. - Denominazione Comunale di Origine), il cui regolamento è stato già deliberato dal Consiglio comunale nel mese di Ottobre del 2013.

"Il mio obiettivo – sono le parole del Sindaco – è quello di riesumare uno strumento già in possesso del nostro ente, mi riferisco al regolamento che disciplina la materia, approvato dal Consiglio comunale nell'Ottobre del 2013, e poi rimasta lettera morta fino ad oggi. La De.Co.,come ben sapete, servirà a valorizzare le attività e i prodotti agroalimentari del territorio. Il marchio De.Co. servirà quale strumento di promozione dell'immagine del Comune di Licata e del suo territorio. Avremo, così modo di recuperare e valorizzare identità locali rappresentative del nostro territorio, quali prodotti tipici, prodotti dell'artigianato, ricette legate alla tradizione, feste rappresentative di aggregazioni popolari, recupero di produzioni scomparse e tutto ciò che possa identificare la nostra cultura popolare, tramandata da generazioni".

Alla deliberazione di Giunta seguiranno le procedure per l'individuazione del logo, della costituzione dell'Albo per le iniziative e le manifestazioni, dei prodotti, la composizione dell'apposita commissione e quanto altro necessario per dare vigore a quanto previsto sia dalle leggi che disciplinano la materia, che dal citato regolamento comunale del 2013.