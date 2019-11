Danni da maltempo, domani incontro con la Cna provinciale

Aziende danneggiate dal maltempo, Cna in campo: incontro operativo all'ex convento del Carmine. Dopo una prima convocazione, rinviata proprio a causa del peggioramento delle condizioni meteo, il momento di confronto si terrà appunto domani, 26 novembre, a partire dalle 17.

Sarà un'occasione per illustrare le procedure e le modalità per potere fruire dei contributi e degli indennizzi messi a disposizione dall’Ebas. Destinatari del ristoro i dipendenti e i titolari delle aziende licatesi, danneggiate dal nubifragio dei giorni scorsi. Per la Cna saranno presenti il presidente provinciale, Francesco Di Natale, il segretario, Claudio Spoto, e il presidente della sede di Licata, Piero Caico, mentre l’Ente Bilaterale

dell’Artigianato Siciliano sarà rappresentato da Turi Belfiore, che è componente del consiglio direttivo. Per l’amministrazione comunale interverranno il sindaco, Giuseppe Galanti, e l’assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Ripellino.