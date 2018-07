Bagnino eroe, diciassettenne salva una donna ed una bimba: rischiavano di morire

Lo hanno definito il “bagnino eroe”, lui ha 17 anni e si chiama Daniele Ballacchino. Il giovane ha salvato la vita a due persone che rischiavano di morire in mare. Il fatto, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, è accaduto nel lido Santamaria nella spiaggia di Marianello a Licata. Una donna di 52 anni ed una bambina di 9, hanno chiesto aiuto. La donna è stata trascinata dalla corrente e non riusciva più a tornare a riva.

Il bagnino si è accorto di tutto e si è lanciato nel salvataggio. In un secondo caso, la protagonista è stata la piccola di 9 anni. Anche lei è stata trascinata da una risacca ed ha iniziato ad urlare, attirando l’attenzione di tutti. Daniele Ballacchino è tornato in acqua ed ha salvato anche la giovanissima. Una domenica di grande lavoro per il bagnino, che di certo non dimenticherà facilmente.