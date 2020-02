Emergenza Coronavirus, firmata ordinanza per sanificazione dei servizi igienici delle scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nell'ambito degli indicazioni sanitarie chieste, dai competenti organi, alle Amministrazioni comunali in materia di prevenzione, nella giornata odierna, il Sindaco Giuseppe Galanti, ha emesso un'ordinanza per la “Sanificazione dei servizi igienici nelle scuole comunali” allo scopo di garantire l'igiene e la salubrità dei locali, nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro e di pubblica fruizione.

Il provvedimento dispone “la chiusura dei due asili comunali e dei plessi scolastici comunali, in via contingibile ed urgente, al fine di effettuare le operazioni di Sanificazione dei plessi scolastici, per il giorno 28 Febbraio 2020, dalle ore 11,00, giorno ricadente di venerdì, al fine di effettuare le operazioni. Il provvedimento è stato notificato ai Dirigenti Scolastici degli istituti Comprensivi “G. Leopardi”, “Guglielmo Marconi” e “Francesco Giorgio”, nonché ai responsabili degli asili nido comunali.

Ai dirigenti delle altre scuole sia pubbliche che private, l'Amministrazione, oltre ad avere comunicato l'emissione dell'ordinanza di cui sopra, ha chiesto di adoperarsi affinchè analoghe operazioni di sanificazione avvengano anche all'interno degli edifici scolastici di loro competenza.