Misure anti-Coronavirus, chiusi al pubblico diversi uffici comunali

Misure contro la diffusione del Covid-19, chiusi al pubblico diversi uffici comunali. Ad annunciarlo è l'Ente, che, in applicazione delle disposizioni del Governo per limitare il rischio di contagio, ha deciso di chiudere all'utenza i settori lavori pubblici, urbanistica e servizi alla città.

"Qualora sia necessaria la fruizione del servizio comunale in modo diretto con gli incaricati - dice il Municipio - e non sia dunque sufficiente la modalità telefonica o via email, il pubblico verrà ricevuto soltanto su appuntamento, mantenendo una distanza con l'utenza non inferiore a metri uno secondo le indicazioni fornite dell'istituto superiore di sanità".