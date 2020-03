Consiglio comunale, convocata una seduta urgente: ecco perché

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consiglio comunale è stato convocato, in seduta non urgente, per il giorno 13 Marzo 2020, alle ore 18,00, per la trattazione di un solo punto all'ordine del giorno: Verifica sulle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali (Question Time). Tre le interrogazioni agli atti della Presidenza del Consiglio comunale e che saranno oggetto di discussione.