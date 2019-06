Convegno di devoti di Santa Rita il 9 giugno: ecco le modifiche al traffico

Convegno regionale della “Pia Unione Primaria di Santa Rita da Cascia” il prossimo 9 maggio a Licata, ecco come cambierà la viabilità.

Con apposita ordinanza si è disposta l'istituzione, per il giorno 9 giugno del divieto di transito e sosta con rimozione in tutta la Piazza Sant'Angelo, a partire dalle 9 e fino al termine della manifestazione e l'istituzione, sempre per il 9 giugno, dalle ore 15 e fino al termine della manifestazione, del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito al passaggio del Corteo Storico Ritiano, in Piazza Sant'Angelo, Via San Francesco, Piazza Elena, Corso Vitt. Emanuele (nel tratto compreso tra la Piazza Progresso e la Piazza Elena), Piazza Progresso, Corso Umberto I°, Piazza Linares, Via Nazario Sauro e Via Solferino.