Consiglio comunale, si insedia un nuovo componente

Consiglio comunale di Licata, dopo le dimissioni di Giuseppe Scozzari, subentra il consigliere comunale Angelo Curella, architetto di 40 anni.

Durante i lavori l'aula ha anche determinato il numero delle rate e delle scadenze della Tari per l'anno 2019. che saranno il 30 luglio, il 30 agosto, il 30 settembre e il 30 ottobre 2019. Il Consiglio comunale nel corso dei lavori ha anche provveduto ad approvare una modifica al regolamento per il funzionamento del medesimo organo, nella parte in cui viene determinato il numero legale per il funzionamento della commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione, che, in caso di primo appello andato deserto, dopo un'ora il numero sufficiente per poter dare inizio ai lavori deve essere di almeno 1/3 dei componenti la commissione. Approvato, inoltre il regolamento per il cerimoniale, un indispensabile strumento da mettere in pratica in occasione di determinati eventi ufficiali organizzati dall'Ente.

Ed ancora, oltre all'approvazione di uno dei tre debiti fuori bilancio posti all'ordine del giorno, il Consiglio ha deliberato “il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Licata alla dottoressa Fatima Celona,1° dirigente della Polizia di Stato e già Dirigente del locale commissariato.