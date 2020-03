Torna il Consiglio comunale, anche se in streaming: il 6 aprile la prima seduta

Il Coronavirus non ferma le sedute del Consiglio comunale di Licata. L'assise, infatti, si riunirà il prossimo sei aprile alle 18 anche se in videoconferenza. Una rirpresa che sarà comunque diffusa in streaming per garantire ai cittadini la possibilità di partecipare anche se a distanza.

Soltanto due i punti all'ordine del giorno, uno dei quali è la reintroduzione della qualifica professionale di area dirigenziale come apicale delle macrostrutture dell’Ente. Insomma, dopo l'abrogazione torneranno i dirigenti.