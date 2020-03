Rischio Coronavirus, Consiglio comunale rinviato a data da destinarsi

Emergenza Covid-19, alla luce delle disposizioni del Consiglio dei Ministri e della presidenza della Regione siciliana, il presidente del Consiglio comunale ha rinviato, a data da destinarsi la seduta del Consiglio comunale fissata per domani. Sono state inoltre rinviate fino al 3 aprile tutte le attività previste dalla legge per i consiglieri comunali, quali ad esempio riunioni delle commissioni consiliari e dei capigruppo consiliari.

"La decisione del massimo esponente del Consiglio comunale - dice una nota del Comune - è stata adottata in considerazione dei casi di Covid-19 registrati a Licata e dopo avere sentito sia i capigruppo consiliari che il segretario generale del Comune, in modo da dare il proprio contributo i cittadini accogliendo l'invito, fatto dalle competenti autorità, di rimanere a casa per evitare un rischio epidemiologico".

Inoltre, allo scopo di consentire una disinfezione straordinaria degli uffici comunali, è stata disposta la chiusura degli stessi, per cinque giorni. "Ciò anche in considerazione del fatto che nei giorni scorsi - dice l'Ente - è stato evidenziato un grande afflusso

di utenti che, nonostante gli inviti rivolti alla popolazione, non ha ridotto il numero. Per tutta la durata di chiusura dei suddetti uffici, saranno esclusivamente garantiti i servizi indispensabili ed indifferibili relativi allo Stato Civile, mediante modalità e strutture ausiliarie".