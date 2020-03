Il Consiglio comunale si riunisce a porte aperte, l'invito: "Seguitelo in streaming"

Il Consiglio comunale di Licata torna a riunirsi, e lo farà a porte aperte nonostante l'allarme Covid-19. I lavori avranno inizio alle 18 del prossimo 17 marzo. Diversi i punti all'ordine del giorno: la reintroduzione della qualifica professionale area dirigenza come apicale delle macrostrutture dell’Ente, l'approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani; modifica ed integrazione del regolamento per l’uso dei beni comunali e per l’alienazione e acquisto di beni immobili e l'adozione del piano comunale di amianto ai sensi della lr n. 10/2014 e delle relative linee guida di cui alla circolare 22 luglio 2015.

Al fine di garantire la sicurezza di coloro che parteciperanno ai lavori d'aula, che si svolgeranno a porte aperte, la Presidenza chiede ai cittadini di rispettare delle regole generali e li invita a seguire i lavori tramite la diretta streaming.