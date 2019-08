Consiglio comunale, si vota la cittadinanza onoraria a Giuseppe Sicari

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Licata. Il giorno 6 agosto 2019 alle ore 18.30, presso la sala consiliare del palazzo di città. Diversi i punti all'ordine del girono, tra i quali il subentro del consigliere comunale Angelo Curella al posto di Giuseppe Scozzari, dimessosi dopo il coinvolgimento nell'operazione antimafia "Assedio" nelle commissioni consiliari e lo scioglimento anticipato consensuale della segreteria Comunale tra i Comuni di Palma di Montechiaro e Licata. Ultimo punto è il conferimento della cittadinanza onoraria licatese allo scrittore e giornalista Giuseppe Sicari. Tra i punti anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 13,327,78 euro per la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per Rekeep spa contro il Comune di Licata.