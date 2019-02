Convocato il Consiglio comunale, arriva il bilancio di previsione 2018

Il Consiglio comunale di Licata è stato convocato in seduta non urgente per il prossimo 20 febbraio 2019 alle ore 18. Sei i punti inseriti all'ordine del giorno dal presidente Giuseppe Russotto, tra i quali il bilancio previsionale per il triennio 2018/2020

Ecco i punti: nomina scrutatori – lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; modificazioni alle disposizioni della Statuto Comunale. Soppressione della qualifica professionale area dirigenza come apicale delle macrostrutture dell'Ente; approvazione DUP 2018/2020; approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/202; Modifica al regolamento comunale per l'uso e la gestione del Teatro Comunale Re; riconoscimento debito fuori bilancio di € 9,108,04 derivante da spese legali ed interessi al tasso legale per una fattura del servizio di ricovero minori stranieri non accompagnati del 1° semestre 2016 da parte della cooperativa sociale “Il Vaso di Pandora” di Licata.