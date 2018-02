Il Comune verso la rescissione del contratto con Girgenti Acque

Il commissario straordinario di Licata, Maria Grazia Brandara, ha confermato la volontà di aderire alla richiesta dell'Ati idrico, per rescindere il contratto con Girgenti Acque. Se ne è discusso questa mattina nella sala consiliare del Comune.

Il commissario, - si legge in una nota dell'amministrazione - oltre ad avere ricordato tutte le iniziative poste in essere al fine di risolvere i problemi connessi alla non corretta gestione del servizio idrico integrato, ha reso noto che "sono stati riaperti i termini per l'accesso ai fondi Foni, da destinare agli utenti più bisognosi, in possesso dei requisti previsti dalla norma (Isee), derivanti da una percentuale degli incassi registrati dal gestore e disciplinati da una direttiva di Aeegsi. A tali fondi potranno, adesso, accedere anche coloro che hanno subito il distacco dell'utenza per morosità, con richiesta da avanzare entro il termine perentorio di due settimane dalla data in cui verrà emesso l'apposito avviso da parte dell'amministrazione comunale".

Presente anche Salvatore Licata, che ha evidenziato tutte le azioni poste in essere anche come coordinamento Titano, per raccogliere consensi tra i sindaci dei comuni facenti parte dell'ambito al fine di portare avanti le azioni miranti alla sospensione del canone di depurazione, al rimborso e alla rescissione contrattuale con l'ente gestore.