Il Comune mette in vendita un'area dove sorgeva un immobile demolito

In vendita un'area comunale, derivante dalla demolizione di un edificio abusivo acquisito dall'ente, in contrada Plaia. Secondo le prescrizioni del Piano regolatore, l'area, estesa per circa 200 metri quadrati, ricade all'interno della zona "L" ed è identificata dalla particella 1360 del foglio 112. Il prezzo stimato è pari a 15 euro per metro quadrato. Gli interessati potranno presentare apposita richiesta di acquisto, tramite protocollo generale, all'Ufficio Patrimonio del Comune.