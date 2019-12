Pullara lancia l'allarme: "Il Comune è a rischio dissesto"

"Sta per terminare il 2019 ed ancora il consiglio comunale attende la trasmissione da parte dell'amministrazione comunale del bilancio di previsione 2019".

A lanciare l'allarme nei confronti del Comune di Licata è il deputato Carmelo Pullara, capogruppo popolari e autonomisti all'Ars che, punta il dito contro l'amministrazione Galanti "rea - dice - di non avere ancora presentato ed approvato l'importante strumento finanziario, determinando così tra l’altro l'impossibilità di incamerare le risorse economiche per i progetti già finanziati nonchè di patrocinare gli eventi natalizi".

La situazione attuale, dice Pullara, "porterà il Comune di Licata a non incamerare i finanziamenti di progetti essenziali come il parcheggio interscambio (circa 300.000 euro), il restauro del teatro Re (circa 250.000 euro) senza dimenticare i 260.000 euro, già finanziati con decreto assessoriale, per la pulizia delle caditoie, quest’ultime somme mai spese solamente per incuria del comune che, da luglio avrebbe dovuto affidare i lavori a mezzo bando comunale, ma ha dovuto cedere tale attività alla protezione civile appunto per l’incapacità di introitare il finanziamento per mancanza di bilancio. Ricordo, - continua Pullara - che nella prima metà di novembre Licata ha subito importanti danni causati dalle abbondanti piogge e l’acqua piovana non è stata fatta defluire per la mancata pulizia delle caditoie e della rete fognaria".