Comune, nominato il settimo assessore: è Carmelo Castiglione

Il sindaco Giuseppe Galanti ha nominato un nuovo assessore. Si tratta dell'ex sindaco della città Carmelo Castiglione.

Carmelo Castiglione, dirigente medico in pensione, che ha già prestato giuramento alla presenza del segretario generale Laura Tartaglia, è stato sindaco del Comune di Licata dal 12 maggio 1987 al 2 maggio 1988. Sale così a sette il numero degli assessori in carica in senso alla Giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Galanti essendo stato aggiunto a quelli già in carica: Montana, De Ninnis, Tuttolomondo, Ripellino, Callea e Burgio.

"A giorni, il sindaco conferirà le deleghe al neo assessore - hanno reso dal Comune di Licata - che subito dopo aver giurato ha prima ringraziato il primo cittadino per la fiducia accordatagli e ha poi dichiarato di avere accettato l'incarico con il fermo proposito di lavorare alacremente nell'interesse della collettività, mettendo a disposizione l'esperienza politico -amministrativa acquista nel corso degli anni".