Amministrative, si presentano le istanze per presidenti supplenti dei seggi elettorali

Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, Giuseppe Cottitto, comunica che coloro i quali intendono far parte dell'elenco dei presidenti supplenti dei seggi elettorali per le amministrative del 10 giungo, con eventuale ballottaggio per il 24 dello stesso mese, dovranno presentare apposita istanza presso il protocollo generale del Comune.

Intanto, si rende noto che all'albo pretorio dell'ente, sono stati pubblicati gli elenchi (uno maschile e l'altro femminile) di coloro che pur essendo stati iscritti nelle liste elettorali, non potranno esercitare il diritto al voto in occasione delle prossime elezioni amministrative, per non avere compiuto nel giorno fissato (10 giugno) il diciottesimo anno di età.

Complessivamente si tratta di 22 giovani cittadini (6 maschi e 16 femmine) , che dovranno aspettare le elezioni successive per poter esercitare questo loro diritto -dovere, sancito dalla Costituzione. Si precisa che, secondo la norma, anche nel caso in cui il diciottesimo anno di età verrà compiuto in un periodo compreso tra il primo turno (10 giugno) ed eventuale secondo turno di ballottaggio (24 giugno), non si ha ugualmente diritto al voto.