Il Comune mette in affitto i locali dell'ex gioielleria in corso Roma

Venerdì 26 Luglio 2019, alle ore 10;30, presso i locali dell'ufficio patrimonio, siti al secondo piano di Corso Vittorio Emanuele n 51, si terrà la gara pubblica per la partecipazione alla procedura diretta all'affidamento in locazione del locale di proprietà Comunale sito in Corso Roma n 64/66 (ex Gioielleria Graci). Il prezzo posta a base d'asta è pari ad € 2204,93 e la durata della concessione è stata fissata per anni 6, tacitamente rinnovabili per ulteriori anni 6. La partecipazione è rivolta ai soggetti che intendono attività commerciali compatibili con la natura del locale, previa acquisizione di regolare licenzia. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Avviso contempla la possibilità per l'aggiudicatario di compensare il canone fini ad un massimo di 8 anni per i lavori di strutturazioni necessari per rendere il locale idoneo all'uso previsto, come risultanti computo metrico estimativo dichiarato congruo dal dipartimento lavori pubblici. Si comunica infine,che il bando integrale è affisso all'albo pretorio del dipartimento lavori pubblici e presso Urp Comunale ubicato in piazza Matteotti (edificio biblioteca Comunale).