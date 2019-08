Comune di Licata chiuso per Ferragosto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In considerazione del fatto che durante che le giornate feriali a ridosso delle festività l'afflusso di pubblico e la richiesta dei servizi si riduce notevolmente, con ordinanza n 68 di oggi, il vicesindaco Antonio Vincenti, che in atto guida la Città in assenza del sindaco perchè fuori sede, ha disposto la chiusura degli uffici comunale per venerdì 16 agosto, in occasione della festività di Ferragosto.

L'assenza dei dipendenti dal lavoro sarà considerata giornata di congedo ordinario a carico degli stessi. Con la suddetta ordinanza, inoltre, è stato demandato ai competenti dirigenti e responsabili dei servizi il compito di porre in essere gli adempimenti necessari a garantire i servizi essenziali quali stato civile, anagrafe, cimitero, protezione civile, pronta reperibilità e polizia municipale, in osservanza a quanto disciplinato dalla legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni.