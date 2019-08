Commissioni consiliari, cambiano i componenti

Giuseppe Peruga, del gruppo “Licata Sempre”, è il nuovo presidente della commissione consiliare per gli affari generali, regolamenti civici, personale. Nella carica subentra al dimissionario Angelo Iacona in quanto nominato assessore della giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti. Nel corso della stessa riunione i componenti della commissione hanno nominato Vice Presidente il consigliere Francesco Moscato del gruppo”Impegno giovane per Licata”.

Altra modifica in seno alla commissione consiliare Territorio ed Ambiente e Lavori Pubblici, dove nuovo vice presidente è pure il consigliere Francesco Moscato, eletto nella carica in sostituzione del dimissionario ed ex consigliere Giuseppe Scozzari. Resta confermata alla presidenza della suddetta commissione consiliare la consigliera Piera Di Franco.