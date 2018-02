Detrazione della Tari, il commissario Brandara incontra l'associazione "Licata Libera"

Il commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, ha incontrato ieri il presidente, Francesco Russo, ed altri due componenti del direttivo, Claudia Ietro e Vincenzo Vedda, del “Gruppo Autonomo Licata Libera”, che hanno presentato all'attuale capo dell'amministrazione comunale i documenti con le firme raccolte tra la popolazione per la richiesta della detrazione della Tari per il periodo in cui c'è stato il disservizio totale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel corso della stesso incontro, i rappresentanti del gruppo, a seguito delle segnalazioni fatte dai residenti della zona, hanno anche presentato al commissario una nota ufficiale con la quale chiedono lo spostamento del mercato settimanale del giovedì, che si tiene nella zona di via Pastrengo, all'interno del Villaggio dei Fiori.