Commemorazione di Vincenzo Di Salvo, cambia la viabilità: ecco le disposizioni

Domenica, 17 marzo, in occasione dell'anniversario dell'uccisione del sindacalista Vincenzo Di Salvo, su iniziativa dell'Associazione “A Testa Alta”, in via Marconi, nei pressi di una delle due scalinate che conduce in via Santa Maria, verrà deposta una corona ai piedi della lapide posta e in memoria del sindacalista, rappresentante della locale sezione CGIL – Lega Edili, ucciso dalla mafia il 17 marzo 1958.

"Allo scopo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione - fa sapere il Comune di Licata - il dirigente del dipartimento di Polizia municipale, con propria ordinanza, ha disposto l'istituito del divieto di transito e sosta, per domenica 17 marzo 2019, dalle 9 fino al termine della manifestazione, in via Marconi nel tratto prospiciente la lapide commemorativa".