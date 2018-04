Il comandante Pellegrino incontra il commissario Brandara: "Lo ringrazio per la vicinanza"

Dopo il prefetto, Dario Caputo, oggi a Palazzo di Città ha fatto il suo ingresso il comandante Provinciale dell'arma dei carabinieri, tenente Colonnello. Giovanni Pellegrino, per l'occasione accompagnato dal comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Francesco Lucarelli e dal Comandante di Stazione Paolo Calatozzo. Il comandante ha incontrato il commissario straordinario, Maria Grazia Bradara.

"Si è trattata di una visita di cortesia, da parte del Comandante Provinciale della Benemerita, a cui va il più sentito ringraziamento per la vicinanza da sempre dimostrata sia nei confronti degli amministratori, che dell'intera comunità licatese – dice il commissario straordinario Brandara. - Nel corso del cordiale incontro, logicamente è stata fatta una breve carrellata sulla situazione di Licata, sia per quanto concerne l'aspetto dell'ordine pubblico che dei servizi di controllo del territorio, servizi fatti con la massima professionalità da parte di chi 24 ore su 24 opera con la massima attenzione, per ottenere il massimo risultato utile possibile a tutela e difesa dei cittadini onesti di questa città, che sono la stragrande maggioranza. Tra l'altro, dall'incontro, è emersa la volontà delle parti di dare vita ad incontri periodici, a dimostrazione di una fattiva collaborazione ad esclusivo interesse della città e dei suoi abitanti".