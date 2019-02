Quattro colpi di pistola contro il portone di casa di un operaio, aperta un'inchiesta

Dovrebbero essere quattro, forse cinque, i colpi di pistola esplosi - nella notte fra giovedì e ieri - contro il portone dell’abitazione di un operaio. Non ci sono conferme istituzionali, ma pare che i colpi siano stati esplosi con una pistola calibro 7,65.

Non è chiaro cosa - o almeno non è stato reso noto - sia effettivamente successo. La polizia di Stato non lascia trapelare nessuna indiscrezione al riguardo. Servirà, inevitabilmente, del tempo per fare chiarezza e per consentire a investigatori e inquirenti di tracciare la corretta pista investigativa da seguire. Non è stato reso noto nemmeno se siano state trovate delle utili telecamere di video sorveglianza o altri indizi. A coordinare le indagini è, naturalmente, la Procura della Repubblica di Agrigento.

La denuncia, alla polizia di Stato, è stata formalizzata ieri mattina dallo stesso proprietario dell'abitazione.