Feste natalizie, ecco i nuovi orari di apertura degli uffici comunali

Gli uffici comunali, in occasione delle festività natalizie, il 27 Dicembre 2019, resteranno chiusi al pubblico. Con propria ordinanza emessa in data odierna, lo ha determinato il Sindaco Giuseppe Galanti, in considerazione del fatto che durante il suddetto periodo l'afflusso di pubblico negli uffici e la richiesta di servizi si riducono notevolmente.

Inoltre, il provvedimento rientra anche nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica che impone l'adozione di atti tesi al contenimento dei consumi energetici da perseguirsi in particolari periodi dell'anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza e della correlata contrazione del numero delle unità in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie. In ogni caso vanno garantiti i servizi essenziali di Stato Civile, anagrafe, cimitero, protezione civile, di pronta reperibilità comunque interessati e di Polizia Municipale, in osservanza a quanto disciplinato dalla legge 146 del 1990.