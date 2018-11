Chiusa la discarica di Lentini, il sindaco Galanti: "Per i licatesi tanti disagi"

Il sindaco Giuseppe Galanti ha informato la città di avere ricevuto dall'Apea, la società che ha in atto il servizio Rsu di Licata, con la quale comunica che nella giornata di oggi il gestore della discarica di Lentini ha bloccato i conferimenti di tutti i comuni che conferiscono in detto impianto, Licata compreso. Ciò, stamani non ha consentito all'Apea di effettuare la raccolta in tre delle cinque zone in cui è suddivisa la città, creando alcuni disagi alla cittadinanza.

"Si spera - dice il sindaco Galanti - che già in serata arrivi l'autorizzazione a riaprire la discarica di Lentini, per cui l'Apea si è già organizzata in modo da riprendere il servizio e già da domani avviarsi verso la normalità. Come già noto, con decreto del direttore generale del dipartimento Regionale dell'cqua e dei Rifiuti del 14 novembre 2018, al Comune di Licata è stato concesso di poter scaricare le 45 tonnellate al giorni di rifiuti tutte a Lentini e non più in parte a Trapani".