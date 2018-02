Cartelle esattoriali, il deputato regionale Pullara incontra il commissario Brandara

L'emissione di migliaia di cartelle da parte della Municipalia, di cui molte errate, ripetute e inficiate da vizi di notifica ha determinato una situazione di grande disagio tra i cittadini di Licata. Per questo, il deputato regionale Carmelo Pullara, con una delegazione di ex consiglieri comunali, operatori politici e semplici cittadini, ha incontrato il commissario straordinario Maria Grazia Brandara.

È stato chiesto al commissario, tra l'altro, di sospendere il termine di sessanta giorni per le cartelle Tarsu-Tares-Tari riferite ad anni successivi al 2012 notificate da gennaio 2018 ad oggi; di annullare - se non vi sono atti interruttivi della prescrizione - le cartelle Tarsu notificate da gennaio 2018 e riferite al 2012, in quanto già cadute in prescrizione, al fine di evitare inutili spese ai cittadini per la presentazione di ricorsi alla Commissione Tributaria e di annullare in autotutela le cartelle inerenti Tarsu/Tia riferite a pertinenze di civili abitazioni sprovviste di contratti attivi per forniture di servizi pubblici, come prevede sia il relativo regolamento comunale".