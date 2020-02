Carnevale folle a Licata, vandali danneggiano auto della Municipale

Ruote bucate e carrozzeria danneggiata e rigata. E' questo il risultato di una notte di follia a Licata, dove ignoti malviventi, che potrebbero aver agito con il volto mascherato sfruttando il concomitante Martedì grasso, hanno danneggiato pesantemente un’auto della polizia locale, posizionata in via Sottotenente Spina per deviare il traffico. Lo racconta La Sicilia in edicola oggi.

Dura la condanna da parte del Comune e del sindaco Pino Galanti, il quale auspica che le indagini possano portare rapidamente ad individuare i responsabili del grave gesto.