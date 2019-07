Camion e auto incuranti della Ztl, passaggio in piazza: licatesi attoniti

Non si sono posti il problema, auto e camion hanno forzato la Ztl. E’ quanto accaduto a Licata, in piazza Elena. Sabato, intorno alle 22.30, diversi mezzi hanno attraversato il tracciato che fa parte dell’isola pedonale.

Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, tante le persone che sono rimaste attonite. I mezzi, infatti, sono arrivati a stretto contatto con i tavolini dei locali. Qualcuno è stato anche costretto ad abbandonare la sedia per far passare il mezzo. Sono partite diverse chiamate al comando della polizia municipale, in tanti hanno voluto segnalare ciò che stava accadendo. Di quanto accaduto è stato allertato anche parte dell’Amministrazione comunale.