Divieti e disciplina veicolare, ecco come cambia il traffico a Licata

Cambia il traffico a Licata. Nuova ordinanza da parte della Municipale per il corso Serrovira. La nuova disciplina veicolare inizierà giorno 8 terminerà il 15 giugno 2020.

Nella fascia oraria 00,00 – 24,00, praticamente per l’intero arco della giornata e, comunque, fino al termine del lavori, bisognerà osservare le seguenti disposizioni: istituzione del divieto di transito in corso Serrovira, nel tratto compreso tra Piazza Linares il civico 93, su metà carreggiata, lato destro (lato Banca Credito Emiliano) in corrispondenza della banchina spartitraffico; istituzione del doppio senso di circolazione, in corso Serrovira, nel tratto compreso tra la Piazza Linares ed il civico 93, su metà carreggiata lato sinistro in corrispondenza della banchina spartitraffico; istituzione del divieto di sosta e di fermata, in corso Serrovira, nel tratto sopra descritto e, limitatamente ai tratti indicati dall’apposita segnaletica; istituzione del divieto di transito in corso Serrovira su metà carreggiata (lato destro), nel tratto compreso tra il Corso F. Re Capriata ed il civico 93 il transito sarà convogliato nella restate parte della carreggiata (lato sinistro); istituzione del divieto di sosta e di fermata in corso Serrovira, nel tratto compreso tra corso F. Re Capriata ed il civico 93; stituire il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonn. e per gli autobus che saranno obbligati a percorrere il corso Roma ed il corso Umberto.

Cambia anche il traffico in via Gela

Dal Comune fanno sapere che, per via di alcuni lavori urgenti, sono state fissate delle nuove norme utili gestire il traffico. Ecco il dettaglio: l’istituzione del divieto di transito in via Gela, nel tratto compreso tra la via Gen. Arimondi e la via Gen. Cascino, il normale traffico sarà convogliato in via Diaz e in via Cadorna attraverso la via Gen. Da Bormida; . l’istituzione de divieto i transito per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonn. e per gli autobus extraurbani, che saranno obbligati ad immettersi in via Bellini; . l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato destro di via Gen. Diaz.