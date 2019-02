Distrutta da un misterioso incendio l'auto di un agricoltore, avviate indagini

Brucia l'autovettura, una Fiat Punto, di proprietà di un agricoltore di 57 anni. E' accaduto in via Marino, nella notte fra giovedì e ieri, a Licata. Le cause dell'incendio non sono risultate essere immediatamente chiare. Spetterà alle indagini dei carabinieri, già avviate, cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto e su cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale.

L'allarme è stato lanciato alle 23,30 circa di mercoledì. A raccoglierlo: i carabinieri della compagnia cittadina e i vigili del fuoco che fino all'una sono rimasti al lavoro cercando di salvare il salvabile. In realtà, purtroppo, l'utilitaria è rimasta pesantemente danneggiata.