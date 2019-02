Borse di studio e fornitura gratuita libri di testo, ecco come fare

L'Ufficio pubblica istruzione rende noto che è possibile presentare le istanze per la richiesta di borse di studio, relativo all'anno scolastico 2018/2019, per gli alunni e studenti delle scuole elementari e medie inferiori.

Le suddette istanze vanno presentate entro il 5 aprile 2019, direttamente alle scuole di frequenza, alle quali chiedere anche l'apposito modulo per la predisposizione delle stesse. Mentre, entro il 22 marzo 2019, vanno presentate le istanze per la fornitura gratuita e semi-gratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie inferiori e degli istituti superiori. Anche in questo secondo caso i modelli vanno ritirati presso le segreterie delle scuole di frequenza, e alle riconsegnate entro il suddetto termine del 22 marzo 2019.