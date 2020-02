Bando Pon Legalità, ecco come partecipare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Ufficio Europa del Comune di Licata, porta a conoscenza di tutti gli interessati che il Ministero dell'Interno, nell'ambito del PON Legalità FESR FSE 2014/2020, ha pubblicato l'Avviso pubblico per l'avvio di iniziative a sostegno delle imprese sociali nella gestione di beni confiscati alla criminalità – Asse 4 – favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità – Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata

Soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali sono:

▪ associazioni e organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese sociali,di livello nazionale o loro organi strumentali;

▪ soggetti privati senza scopo di lucro, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117,operanti nel settore dei beni confiscati e iscritti negli appositi registri / albi.

Ciascun soggetto richiamato al capoverso precedente potrà presentare, in forma singola o in partenariato, a pena di esclusione, un’unica proposta progettuale per la realizzazione delle attività di cui al successivo art. 5 da realizzarsi su una o più delle seguenti aree territoriali:

▪ Area 1: Regione Puglia e Basilicata

▪ Area 2: Regione Calabria

▪ Area 3: Regione Campania

▪ Area 4: Regione Siciliana (Area metropolitana di Palermo)

▪ Area 5: Regione Siciliana (Prov. di Agrigento, Catania, Messina, RagusaeSiracusa)

▪ Area 6:Regione Siciliana (Prov. di Caltanissetta, Enna e Trapani)

I destinatari ultimi degli interventi finanziati a valere sull'avviso di che trattasi sono i soggetti operanti sui territori delle Regioni target nell’ambito dell’economia sociale che, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate, entro e non oltre il 06 marzo 2020.