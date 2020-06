Censimento delle opere contenenti amianto, corretto il bando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Ufficio comunale di Protezione Civile, comunica che, erroneamente, nella pubblicazione del precedente avviso relativo al Censimento Obbligatorio Amianto, per la segnalazione delle dei siti è stato erroneamente indicato come termine massimo per la presentazione giorni 30 dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

Con ulteriore avviso si rende noto che il termine per la presentazione delle autonotifiche è di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso e, comunque, entro il 20 giugno 2020, data ultima di accoglimento delle istanze. Si ricorda che gli obbligati a presentare la suddetta autocertificazione sono tutti i soggetti, pubblici o privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto.